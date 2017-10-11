76611 октября

Минфин предложил по-новому отражать премии в 6-НДФЛ

Дата получения дохода в виде премии по итогам года или квартала – день выплаты денег сотруднику. К такому новому мнению пришли в Минфине (письмо от т 29 сентября 2017 г. № 03-04-07/63400).

В своем новом письме Минфин опирается на Определение Верховного Суда Российской Федерации от 16 апреля 2015 г. № 307-КГ15-2718. Для премий, которые являются составной частью оплаты труда, действуют такие же правила, как и для зарплаты. Значит, дата получения дохода в виде производственных премий будет последний день месяца, за который начислили деньги по условиям трудового договора (ст. 223 НК РФ).

Помимо ежемесячных производственных премий, компания может платить сотрудникам премии по итогам года или делать единовременные выплаты за достигнутые результаты в работе.  Для таких выплат дата получения дохода – дата перечисления денег работникам.

Ранее ФНС настаивала, что для премий по итогам года или квартала датой получения дохода будет последний день месяца, которым датирован приказ о выплате этой премии (письмо от 24 января 2017 г. № БС-4-11/1139). Но Минфин рассмотрел этот вопрос еще раз и не согласился с ФНС. Аргументом стало то, что в статье 223 нет условия, что надо ориентироваться на приказ о премировании.

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