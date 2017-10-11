Кто в 2018 году сможет платить меньше взносов на травматизм

В 2018 году у компаний есть возможность платить меньше взносов на травматизм. Все что для этого надо – успеть до 1 ноября попросить у фонда скидку к основному тарифу.

Правила по скидкам в 2018 году такие же, как и раньше. Компания вправе претендовать на скидку, если она:

открылась до 1 января 2014 года и с тех пор непрерывно работает;

вовремя платит текущие взносы на травматизм;

не имеет долгов по взносам на травматизм на дату сдачи заявления в ФСС;

в 2016 году не допускала несчастных случаев со смертельным исходом;

по состоянию на 1 января 2017 года провела спецоценку и обязательные медосмотры.

Помимо этих критериев, инспекторы проанализируют показатели деятельности компании. Но вы можете самостоятельно рассчитать их, чтобы понять, есть ли смысл подавать заявление на скидку. Для этого рассчитайте за три последних года:

отношение выплат по травматизму к начисленным взносам;

количество несчастных случаев на производстве на 1000 человек;

количество дней болезни на один несчастный случай (кроме случаев со смертельным исходом).

Максимально снизить тариф получится на 40 процентов. Как правило, такую скидку получают работодатели, у которых нет производственных травм. Остальным компаниям фон считает скидку по специальной формуле.

Как рассчитать показатели для получения скидки, ее процент и по какой форме составить заявление читайте в статье «Узнайте, как платить меньше взносов на травматизм»