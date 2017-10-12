ПФР должен пересчитать взносы предпринимателей

Взносы предпринимателей, которые ПФР ранее рассчитал исходя из восьмикратного размера МРОТ, пересчитают с учетом фактических доходов. Речь идет о тех предпринимателях, которые не отчитались о доходах за период до 1 января 2017 года (письмо ПФР от 5 октября 2017 г. № НП-30-32/15870).

В 2017 году возникли споры о порядке определения взносов у предпринимателей, которые с опоздание отчитались в налоговую о своих доходах. Из-за задержки фонды считали сумму к уплате исходя из 8 МРОТ и отказывались пересчитывать ее исходя из фактических доходов после того, как предприниматель предоставит декларацию (письмо ПФР от 10 июля 2017 г. № НП-30-26/9994).

Минфин и Минтруд договорились, что взносы, которые ПФР рассчитал исходя из восьмикратного МРОТ, предпринимателей надо пересчитать по фактическим доходам после того, как получили декларации. Даже если предприниматель отчитался с опозданием (совместное письмо от 2 октября 2017 г. № 03-15-07/64023/17-0/10/В-7610).

В совместном письме Минфин и Минтруд пришли к выводу, что отказ ПФР в перерасчете суммы страховых взносов после получения от налоговиков информации о фактических доходах предпринимателя нарушает его права. И не важно, отчитался он вовремя или опоздал.

ФНС поддержала новую позицию и разослала письмо по территориальным инспекциям (письмо от 3 октября 2017 г. № ГД-4-11/19837). Чиновники рекомендуют алгоритм действия после получения жалобы о неправомерном расчете взносов исходя из 8 МРОТ:

налоговики проверяют, предоставлял ли предприниматель сведения о доходах, и направили ли инспекторы эти данные в фонды;

если сведения отправляли, то инспекция направляет уведомление и копию обращения предпринимателя в территориальные органы ПФР. В уведомлении указывают дату выгрузки сведений о доходах, чтобы ПФР мог пересчитать взносы;

если информацию о доходах ИФНС не отправляла в ПФР, то сведения надо выгрузить и одновременно с этим направить уведомление с копией обращения предпринимателя для перерасчета взносов;

если предприниматель предоставил декларацию с нарушением срока, то сведения из нее направляют в фонды ежемесячно 1 числа. Периода, за который декларации представили, роли не играет;

если предприниматель декларацию не предоставил вообще, то налоговики объясняют ему правила расчета взносов территориальными органами ПФР исходя из 8 МРОТ и просят представить отчетность. После того, как предприниматель сдаст декларацию, сведения о доходах из нее вместе с уведомлением и копией обращения перенаправляют в ПФР.

Налоговики должны направить уведомления в территориальные отделения ПФР в срок не позднее 3 рабочих дней со дня поступления обращения от предпринимателя. Форму обращения ФНС утвердила в приложении к письму от 3 октября 2017 г. № ГД-4-11/19837.