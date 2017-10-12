Налоговики могут прийти с проверкой даже домой к физическому лицу

Минфин пришел к выводу, что инспекция вправе прийти с выездной проверкой по месту жительства физического лица (письмо от 31 августа 2017 г. № 03-02-08/5597).

Порядок проведения выездных проверок распространяется как на компаний, так и на физических лиц. Даже если они не являются предпринимателями. Решение о проведении проверки выносит инспекция по месту жительства лица (п. 2 ст. 89 НК РФ). Саму же проверку проводят на территории того, кого проверяют.

Для того, чтобы налоговики могли проводить проверку в жилом помещении, физическое лицо должно дать на это свое согласие. Если такого согласия нетто проверку будет проводить по месту нахождения налоговой. Но из правила есть исключение. К примеру, согласие проживающих в квартире лиц не нужно, если есть судебное решение.