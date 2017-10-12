Расходы на покупку подарков клиентам не уменьшают прибыль

Компания не вправе учитывать расходы на приобретение подарков для клиентов при расчете налога на прибыль (письмо Минфина России от 18 сентября 2017 г. № 03-03-06/1/59819).

При определении налога на прибыль компании могут учитывать затраты, если они экономически обоснованные и есть подтверждающие документы.

Если компания безвозмездно передает имущество, работы или услуги, то расходы на такую передачу не уменьшают налог на прибыль (п. 16 ст. 270 НК РФ). Дарение подарков чиновники относят к безвозмездной передаче, значит, затраты на их покупку учесть не получится.