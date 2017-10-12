18512 октября

Минтруд решил, как получить пособие по беременности от работодателя-банкрота

Подать документы на выплату единовременного пособия по ранним срокам беременности можно в ФСС, если работодатель не может выплатить такие деньги. Минтруд утвердил новую процедуру выплаты (приказ от 14 сентября 2017 г. № 678н). Порядок начинает действовать с 17 октября.

По обновленным правилам женщина может попросить пособие напрямую в ФСС, если:

  1.  работодатель прекратил свою деятельность;
  2. у компании нет денег для выплаты пособия;
  3. по организации начали процедуру банкротства;
  4. не получается установить местонахождение работодателя и его имущества, которое можно взыскать.

В перечисленных случаях женщина подает комплект документов:

  • лично в ФСС, где работодатель стоит на учете;
  • по почте;
  • в электронном виде через портал Госуслуг;
  • в МФЦ, если между МФЦ и территориальным органом ФСС РФ есть соглашение о взаимодействии.

Пособие назначат в течение 10 календарных дней со дня получения всех документов.

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