Минтруд решил, как получить пособие по беременности от работодателя-банкрота

Подать документы на выплату единовременного пособия по ранним срокам беременности можно в ФСС, если работодатель не может выплатить такие деньги. Минтруд утвердил новую процедуру выплаты (приказ от 14 сентября 2017 г. № 678н). Порядок начинает действовать с 17 октября.

По обновленным правилам женщина может попросить пособие напрямую в ФСС, если:

работодатель прекратил свою деятельность; у компании нет денег для выплаты пособия; по организации начали процедуру банкротства; не получается установить местонахождение работодателя и его имущества, которое можно взыскать.

В перечисленных случаях женщина подает комплект документов:

лично в ФСС, где работодатель стоит на учете;

по почте;

в электронном виде через портал Госуслуг;

в МФЦ, если между МФЦ и территориальным органом ФСС РФ есть соглашение о взаимодействии.

Пособие назначат в течение 10 календарных дней со дня получения всех документов.