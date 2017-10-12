Минтруд решил, как получить пособие по беременности от работодателя-банкрота

Подать документы на выплату единовременного пособия по ранним срокам беременности можно в ФСС, если работодатель не может выплатить такие деньги. Минтруд утвердил новую процедуру выплаты (приказ от 14 сентября 2017 г. № 678н). Порядок начинает действовать с 17 октября.
По обновленным правилам женщина может попросить пособие напрямую в ФСС, если:
- работодатель прекратил свою деятельность;
- у компании нет денег для выплаты пособия;
- по организации начали процедуру банкротства;
- не получается установить местонахождение работодателя и его имущества, которое можно взыскать.
В перечисленных случаях женщина подает комплект документов:
- лично в ФСС, где работодатель стоит на учете;
- по почте;
- в электронном виде через портал Госуслуг;
- в МФЦ, если между МФЦ и территориальным органом ФСС РФ есть соглашение о взаимодействии.
Пособие назначат в течение 10 календарных дней со дня получения всех документов.
Дорогой коллега, «Главбух» помогает готовить не только отчетность!
оформите подписку сегодня и читайте "Главбух" 6 месяцев бесплатно!Распечатать счет
Быстрее нажимайте на кнопку «Распечатать счет»
Быстрее нажимайте на кнопку «Распечатать счет»
На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону