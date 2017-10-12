Компенсация в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет

Размер ежемесячной выплаты на ребенка до трех лет в 2017 году составляет 50 рублей. Сумма может быть меньше, если отпуск начался в середине месяца. А для работников Крайнего Севера или приравненных к ним местностях сумму увеличивают на районный коэффициент.

Работающим сотрудницам компенсацию платит компания. Если женщина безработная, то за деньгами можно обратиться в службу социальной защиты. В любом случае компенсацию назначат в течение 10 дней с даты представления документов на выплату. А вот сроки, в которые мама будет получать средства, разные.

Какие документы предоставить для получения пособия по уходу за детьми, которые не достигли трех лет, и в какие даты ждать деньги читайте в статье «Пособие по уходу за ребенком до 3 лет в 2017 году».