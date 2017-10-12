58512 октября

Нужно ли штатное расписание микропредприятиям и ИП

С 2017 года у микропредприятий и ИП появились типовые трудовые договоры. Эти документы избавили от необходимости оформлять такие локальные акты, как правила внутреннего трудового распорядка, положения о премировании, о командировках и т.п. Но штатное расписание микропредприятиям пришлось сохранить.

В штатном расписании фиксируют должности работников, количество персонала по каждой позиции, зарплату и надбавки. Ни в каком другом документе этих данных нет.  А требование о том, чтобы должности и оклады соответствовали штатному расписанию, справедливо и для типовых трудовых договоров (ст. 57 Трудового кодекса РФ). Выходит, что у всех без исключения работодателей штатное расписание должно быть. Как оформить документ, читайте в статьях:

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