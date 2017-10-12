11012 октября

Тест дня о расчете по страховым взносам

Сдавать ли единый расчет по страховым взносам, если в организации только генеральный директор – единственный учредитель?

А) Да

Б) Нет

В) Надо, только если организация ведет деятельность

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