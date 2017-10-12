Тест дня о расчете по страховым взносам

Сдавать ли единый расчет по страховым взносам, если в организации только генеральный директор – единственный учредитель?
А) Да
Б) Нет
В) Надо, только если организация ведет деятельность
Сдавать ли единый расчет по страховым взносам, если в организации только генеральный директор – единственный учредитель?
А) Да
Б) Нет
В) Надо, только если организация ведет деятельность
Профессиональная справочная система для бухгалтеров, в которой вы найдете ответ на любой, даже самый сложный вопрос.
Попробуйте бесплатный доступ на 3 дня на 1gl.ru!
Темы: