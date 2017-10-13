Успейте попросить скидку у ФСС до 1 ноября

В 2018 году вы можете платить меньше взносов на травматизм. Все что для этого требуется — до 1 ноября попросить у фонда скидку к основному тарифу.

Скидку получат те, кто вовремя платит взносы на травматизм и обходятся без несчастных случаев со смертельным исходом. Но это не все условия. ФСС просчитает три показателя деятельности компании и на их основании решит, предоставлять ли скидку или нет. А сам процент определят на основании среднеотраслевых показателей по вашей деятельности и данных о спецоценке и медосмотрах.

Вы сами можете просчитать все значения так же, как это делает фонд. В этом помогут наши примеры.

Узнайте, как составить заявление, какие скидки сейчас дает ФСС и кому точно снизят взносы.