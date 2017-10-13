67313 октября

Старые формы заявлений по взносам больше не действуют

С 13 октября 2017 года больше не применяйте старые регистрационные документы по страховым взносам. Формы утратили силу из-за передачи взносов налоговикам (постановление Правления ПФ РФ от 12 сентября 2017 г. № 617п).

В связи с передачей функций администрирования страховых взносов в ФНС с 1 января 2017 года, правительство отменила старые формы о:

  • регистрации российских и международных организаций как страхователя;
  • регистрации в ПФР самозанятых лиц в качестве страхователей;
  • об уточнении платежей по взносам;
  • о предоставлении отсрочки и рассрочки по уплате взносов, пеней и штрафов.

Взамен отмененных документов используйте новые бланки. Например, самозанятые лица – частные нотариусы и адвокаты применяют заявления по форме из приказа ФНС России от 10 января 2017 г. № ММВ-7-14/4. В этом же приказе есть и бланк заявления о наделении подразделения правом самостоятельно платить вознаграждения и отчитываться по взносам.

Для уточнений платежек заявление составляют в произвольном виде. Нового бланка взамен отмененного чиновники не утвердили. 


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