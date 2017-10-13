Вычет за обучение можно получить, если ребенок учится дистанционно

Физическое лицо вправе получить вычет по НДФЛ, если ребенок учится по дистанционной форме (письмо Минфина России от 7 сентября 2017 г. N 03-04-06/57590).

Социальный вычет родитель можно получить в сумме, которую он перечислил за обучение своих детей в возрасте до 24 лет. А если вычет заявляет опекун или попечитель, то возраст ребенка не должен превышать 18 лет. Главное условие для вычета – обучение проходит по очной форме (подп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ). Но есть максимум – расходы не должны превышать 50 000 руб. То есть все, что окажется свыше, к вычету не примут.

А как быть с учениками, которые учатся дистанционно? Минфин рассмотрел такую ситуацию и разрешил социальный вычет по НДФЛ. Но при условии, что обучение дневное. Аргументом стало то, что в Налоговом кодексе нет ограничений по видам образовательных технологий и вычет зависит именно от формы обучения.