19213 октября

НДФЛ платят со всего дохода в виде процентов за пользование чужими денежными средствами

Если компания выплачивает физическому лицу доход в виде процентов за пользование денежными средствами, то НДФЛ удерживают со всей суммы такого дохода (письмо Минфина России от 26 сентября 2017 г. N 03-04-06/62140).

Для определения базы для расчета НДФЛ учитывают все доходы физического лица, которые он получил как в денежной, так и натуральной форме (п. 1 ст. 210 НК РФ). В своем письме Минфин отметил, что проценты за пользование чужими денежными средствами это возмещение упущенной выгоды. Объясняют это так. Цель такой выплаты  – возмещение физическому лицу дохода, который он не получил. И если б он его получил, то с него надо было б заплатить налог. Исключение – проценты за неисполнение или просрочку исполнения денежного обязательства. Значит, НДФЛ считают со всей суммы полученных процентов.

В своем новом письме чиновники просят не путать проценты за пользование чужими денежными средствами с процентами по вкладам в банках. Это разные вещи, поэтому  высчитывать базу для расчета НДФЛ по правилам для вкладов из статьи 214.2 кодекса не надо.


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