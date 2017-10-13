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Есть четыре ошибки, из-за которых СЗВ-М за сентябрь не примут. Отчет не пройдет контроль, и приемная программа ПФР вернет его обратно. Смотрите в Системе Главбух расшифровку для каждой такой ошибки и советы, что предпринять.

Ошибка 1. Неверное имя файла

Имя файла должно соответствовать структуре, утвержденной ПФР. К примеру, в нем должен быть код территориального отделения ПФР. Когда хотя бы один элемент в названии файла отличается от нормы, отчет не пройдет.

Что делать

Обновите свою учетную программу и выгрузите отчет заново. Тот же файл, который ранее не принял спецоператор, не отправляйте. Если просто поменять имя файла, то его внутренняя структура останется прежней. И его снова не примут.

Подобные ошибки возникают во время формирования отчета в учетной программе, которую вовремя не обновил производитель. Поэтому перед отправкой проверьте, корректно ли сформировалось имя файла.

Другой вариант – использовать бесплатные программы Пенсионного фонда РФ, которые можно найти на его сайте. К примеру, Документы ПУ 6 или ПД СПУ 2010.

Ошибка 2. Некорректно заполненный XML-документ

Ошибка 3. Файл не соответствует XSD-схеме

Ошибка 4. Электронная подпись в СЗВ-М не корректна

Напомним, срок для СЗВ-М за сентябрь перенесен на день из-за выходных. Последний день, когда ПФР примет отчет без штрафов – 16 октября 2017 года.

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