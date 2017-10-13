Можно законно сэкономить на налогах

Xиновники не планируют снижать налоги, поэтому нагрузка на вашу компанию меньше не станет. Да и экономить на налогах стало сложнее – инспекторам больше не нужны выездные проверки, чтобы контролировать компанию.

Мы нашли способы, которые позволяют экономить на налогах на законных основаниях. К примеру, для налога на прибыли есть три способа, которые помогут снизить платежи в 2018 году.

Для налога на имущество можно использовать два метода – переоценка и покупка имущества частями. Если решите выбрать какой-то из методов, то его надо закрепить в учетной политике.

В 2018 году также есть возможность экономить и на страховых взносах. Но для этого надо получить от сотрудников документы и поправить трудовой или коллективный договор.

Узнайте, как законно сэкономить на налогах в 2018 году.