Заплатите взносы, если фонд отказался возмещать пособие

С пособия, которое ФСС не принял к зачету, компания должна рассчитать и заплатить страховые взносы (письмо ФНС России от 22 сентября 2017 г. N ЕД-4-15/19093).

Фонд не возместит сумму пособия на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, если компания не смогла подтвердить ее документами или выдала работнику деньги на основании неправильно оформленных или выданных с нарушением бумаг (ч. 4 ст. 4.7 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ).

Когда ФСС на проверке отказывает в зачете, то выносит решение, что не принимает такие расходы к зачету. Тогда получается, что выплаченные работнику суммы уже не являются доходом, которое попадает под освобождение от взносов (подп. 1 п. 1 ст. 422 НК РФ). А значит, с денег компания должна заплатить страховые взносы.