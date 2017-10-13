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Если не отправится отчет в ИФНС, смотрите протоколы ошибок. Недочеты бывают в названиях, кодах и суммах. В Системе Главбух собрали и расшифровали 50 ошибок реальных протоколов, из-за которых ИФНС заворачивают отчет. Для каждой ошибки – совет, как исправить, чтобы отчет приняли.
Как расшифровать и исправить ошибки в электронных отчетах >>
Скачайте инструкции, по которым вы сможете предотвратить ошибки в электронных декларациях и расшифровать, что значит код отказа из ИФНС:
- общие случаи по любым отчетам;
- в декларации по НДС;
- в декларации по налогу на прибыль;
- в ЕРСВ;
- в СЗВ-М.
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Что еще пригодится в работе:
Сборник ошибок в налоговой отчетности: расшифровки для частых ситуаций
В каких случаях сдавать электронную налоговую отчетность
Как получить электронную подпись
Причины сбоев при отправке электронной отчетности