Статья подготовлена

по материалам БСС Главбух Бесплатный доступ на 3 дня

Если не отправится отчет в ИФНС, смотрите протоколы ошибок. Недочеты бывают в названиях, кодах и суммах. В Системе Главбух собрали и расшифровали 50 ошибок реальных протоколов, из-за которых ИФНС заворачивают отчет. Для каждой ошибки – совет, как исправить, чтобы отчет приняли.

Как расшифровать и исправить ошибки в электронных отчетах >>

Скачайте инструкции, по которым вы сможете предотвратить ошибки в электронных декларациях и расшифровать, что значит код отказа из ИФНС:

Чтобы посмотреть все материалы и скачать инструкции Системы Главбух, попробуйте бесплатный доступ на три дня

Что еще пригодится в работе:

Сборник ошибок в налоговой отчетности: расшифровки для частых ситуаций

В каких случаях сдавать электронную налоговую отчетность

Как получить электронную подпись

Причины сбоев при отправке электронной отчетности

Быстрый справочник по отчетам за 9 месяцев