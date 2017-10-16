Новое требование Роструда к зарплате и срокам

Минтруд установил новые требования к расчету аванса и зарплаты. Проверяющие хотят, чтобы компания платила аванс не в фиксированной сумме, а за отработанные дни (письмо Минтруда России от 3 февраля 2017 г. № 14-1/10-В-660).

Бывает, что работника нет на работе больше двух недель: был в командировке, болел или отдыхал. Надо ли в этих случаях соблюдать условия о выплате дохода каждые пол месяца? Мы разузнали в Роструде подробности и на примерах показали, как правильно считать аванс.