1318116 октября

Новое требование Роструда к зарплате и срокам

Минтруд установил новые требования к расчету аванса и зарплаты. Проверяющие хотят, чтобы компания платила аванс не в фиксированной сумме, а за отработанные дни (письмо Минтруда России от 3 февраля 2017 г. № 14-1/10-В-660).

Бывает, что работника нет на работе больше двух недель: был в командировке, болел или отдыхал. Надо ли в этих случаях соблюдать условия о выплате дохода каждые пол месяца? Мы разузнали в Роструде подробности и на примерах показали, как правильно считать аванс.

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