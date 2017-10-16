За девять месяцев 2017 года заполняйте и сдавайте новую форму 4-ФСС. Она утверждена приказом ФСС РФ от 07.06.2017 № 275.

Заполнять отчет по-другому должны компании с обособленными подразделениями, реорганизованные и бюджетные. Но даже если ваша компания не такая, сдать отчет за девять месяцев нужно на новом бланке.

Материалы по теме: