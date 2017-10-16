50516 октября

Отчет 4-ФСС сдавайте на новом бланке

За девять месяцев 2017 года заполняйте и сдавайте новую форму 4-ФСС. Она утверждена приказом ФСС РФ от 07.06.2017 № 275.

Заполнять отчет по-другому должны компании с обособленными подразделениями, реорганизованные и бюджетные. Но даже если ваша компания не такая, сдать отчет за девять месяцев нужно на новом бланке.

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