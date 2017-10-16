Коварные ловушки в условиях по зарплате

Вы поправили в трудовых договорах дни зарплаты и аванса? Если нет - не откладывайте. Это защитит от штрафа за нарушение трудового законодательства. Его сумма для компании — до 50 000 руб. (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ).
Воспользуйтесь нашей шпаргалкой, в ней безопасные формулировки для трудовых договоров.
Про аванс, зарплату и договоры с работниками
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