С осторожностью применяйте решения Верховного суда по взносам

Налоговики требуют начислять взносы на все выплаты сотрудникам за исключением тех, которые четко указаны в Налоговом кодексе как необлагаемые. При этом ФНС отказалась учитывать решения Верховного суда, которые он принимал раньше на основе федеральных законов о взносах (письмо от 14.09.2017 № БС-4-11/18312).

В ведомстве рассуждают так: раз судьи руководствовались законом, который уже не действует, значит, их решение устарело.

В письме речь идет о компенсации за детский сад и санаторно-курортное лечение. ФНС указала, что эти выплаты облагаются взносами. Хотя ранее Верховный суд принимал противоположные решения (определения от 01.02.2016 № 306-КГ15-18624, от 07.06.2017 № 307-КГ17-6541).

Если не хотите спорить с проверяющими, ориентируйтесь только на свежие решения Верховного суда, которые приняты на основании главы 34 Налогового кодекса. Налоговики обязаны ими руководствоваться.

Если готовы отстаивать свою позицию, есть все шансы, что суд вас поддержит. Ведь список необлагаемых выплат не изменился. Его практически скопировали в Налоговый кодекс из Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ.