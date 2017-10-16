Платить пособие по уходу за ребенком надо будет по новым правилам

Депутаты предложили продлить срок выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до семи лет. Соответствующий законопроект № 278518-7 поступил на рассмотрение в Госдуму.

Получать пособие будут родители, детям которых не предоставили место в яслях или детском саду. Размер пособия составит 3000 рублей в месяц на каждого ребенка.

Напомним, сейчас родителям на ребенка в возрасте с 1,5 до 3 лет выплачивают ежемесячную компенсацию в размере 50 рублей.

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