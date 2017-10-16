Платить пособие по уходу за ребенком надо будет по новым правилам

Депутаты предложили продлить срок выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до семи лет. Соответствующий законопроект № 278518-7 поступил на рассмотрение в Госдуму.
Получать пособие будут родители, детям которых не предоставили место в яслях или детском саду. Размер пособия составит 3000 рублей в месяц на каждого ребенка.
Напомним, сейчас родителям на ребенка в возрасте с 1,5 до 3 лет выплачивают ежемесячную компенсацию в размере 50 рублей.
Еще по теме:
- Какие выплаты положены при рождении третьего ребенка в 2017 году
- Пособие по уходу за ребенком до 3 лет в 2017 году
- Выплаты на второго ребенка в 2018 году
- Справка о неполучении пособия по уходу за ребенком до 1.5 лет (образец)
- Выплаты при рождении ребенка в 2017 году в Московской области
Дорогой коллега, «Главбух» помогает готовить не только отчетность!
оформите подписку сегодня и читайте "Главбух" 6 месяцев бесплатно!Распечатать счет
Быстрее нажимайте на кнопку «Распечатать счет»
Быстрее нажимайте на кнопку «Распечатать счет»
На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону