78816 октября

ФНС поменяла позицию по матпомощи при рождении ребенка

Бухгалтер не должен удерживать НДФЛ с материальной помощи при рождении ребенка, которую выдали обоим родителям, в пределах лимита в 50 000 руб. Причем лимит считают по каждому родителю отдельно.

К такому выводу ФНС России пришла в письме от 05.10.2017 № ГД-4-11/20041@. Аналогичного мнения придерживается Минфин (письмо от 26.09.2017 № 03-04-07/62184).

Напомним, ранее у чиновников было другое мнение. Когда оба родителя работают в одной компании, лимит в 50 000 руб. применяют только к одному из сотрудников в полной сумме или к двум родителям исходя из расчета общей суммы (письмо Минфина России от 26.12.2012 № 03-04-06/6-367).

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