Кому налоговики выпишут повышенный штраф в 40 процентов

Налоговики на проверке теперь должны устанавливать, умышленно ли компания занижала налоги. Если да, то штраф составит 40, а не 20 процентов от недоимки. Это следует из новой методички, которую ФНС выпустила совместно со Следственным комитетом РФ (письмо ФНС России от 13.07.2017№ ЕД-4-2/13650). Этим документом будут руководствоваться и налоговики, и следователи.

ФНС привела пример: если бухгалтер из-за низкой квалификации занизил налог, то это неумышленное нарушение. Штраф за него составит 20 процентов от недоимки (п. 1 ст. 122 НК РФ). Если же компания отражает в учете фиктивные сделки с однодневками, то она умышленно занижает налог. Тогда налоговики оштрафуют на сумму 40 процентов от недоимки (п. 3 ст. 122 НК РФ).

Дробление бизнеса — это частый пример умышленного нарушения, которое инспекторы будут искать на проверках. Речь идет о том, что имитируется деятельность разных лиц, но по сути все они действуют как одна организация (письмо ФНС России от 11.08.2017 № СА-4-7/15895).

Если нарушение умышленное, то налоговики не будут учитывать смягчающие обстоятельства. То есть снизить штраф не удастся (определение Верховного суда РФ от 13 апреля 2015 г. № 302-КГ15-2030).

ФНС также рекомендует налоговикам чаще привлекать к проверке полицию. Такие проверки более опасны для компании — их цена выше. Кроме того, налоговики будут консультироваться с полицейскими и следователями, как лучше проводить допросы, осмотры.

Подробнее читайте в статье "Кому налоговики теперь выписывают удвоенные штрафы - семь примеров из жизни".