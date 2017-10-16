21216 октября

Приглашаем на вебинар: как законно сэкономить на налогах и взносах

Экономить на налогах все сложнее — инспекторам уже не нужны выездные проверки, чтобы контролировать компанию. Но возможность сформировать безопасную налоговую политику на 2018 год пока есть.

Законные способы налогового планирования вы узнаете на вебинаре, который пройдет 18 октября в 10:00 по московскому времени.

Лектор: Фиш Наталья Александровна, руководитель налоговой практики Московской коллегии адвокатов «ГРАД», преподаватель Русской школы Управления.

Регистрироваться нигде не нужно. Вебинар пройдет прямо в статье электронного «Главбуха».

На прямой эфир с Натальей Фиш приглашены подписчики. Но вы можете оформить бесплатный гостевой доступ к журналу и принять участие в вебинаре наравне с подписчиками! Гостевой доступ действует три дня.

Принять участие в вебинаре >>>

В программе вебинара:

  • Новая статья 54.1 НК РФ о незаконном снижении налогов и методичка ФНС для инспекторов. Безопасных схем больше нет?
  • Налоговики научились находить схемы без выездных проверок. Риски при перечислении авансов, работе с посредниками, включая экспедиторов, и «красными» поставщиками.
  • Как инспекторы доказывают схему по итогам выездной проверки. Три основных направления работы налоговиков: недобросовестные контрагенты, схемы с взаимозависимыми компаниями, переквалификация договоров.
  • Остались ли эффективные способы разбить доказательную базу проверяющих? На примере конкретных налоговых споров 2017 года.
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