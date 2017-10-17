ФНС объяснила изменения в имущественных налогах с 2018 года

С 2018 года действуют новые правила для расчета налога на имущество и землю (Федеральный закон от 30 сентября 2017 г. № 286-ФЗ). ФНС сделала короткий обзор этих изменений (письмо от 3 октября 2017 г. № БС-4-21/19836).

Налог на имущество организаций. Появятся правила для расчета налога, если кадастровую стоимость по объекту установили в середине года.

Речь идет об имуществе иностранных компаний, которые не ведут деятельность в России через постоянные представительства. Новые правила применяют и к жилым домам и помещениям, которые компании не учитывают на балансе как основное средство. К примеру, это могут быть дома для продажи, которые учли как товары.

Если кадастровую стоимость по таким объектам установили в середине года, то авансы и налог на имущество считают исходя из новой стоимости. Сумму берут на день внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

Также регионы смогут устанавливать льготы по объектам с высокой энергетической эффективностью. Сюда попадает имущество, которое компания впервые вводит в эксплуатацию.

Земельный налог. В кодексе появится правило, в котором указано, как считать налог, если изменилась кадастровая стоимость земельного участка из-за перевода земель в другую категорию или изменился вид разрешенного использования.

Новую кадастровую стоимость учитывают для расчета налога с даты внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости. В расчет надо будет брать и специальный коэффициент. Его считают так же, как и коэффициент владения участком – число полных месяцев, в течение которых по земельному участку действует новая стоимость, делят на число календарных месяцев в налоговом или отчетном периоде.

Имущественные налоги физических лиц. Сообщать о льготе в 2018 году можно будет в электронном виде по формату, который разработают налоговики. Но прикладывать к заявлению подтверждающие документы больше не придется. Инспектор сам запросит необходимые сведения у органов, организаций и должностных лиц, у которых есть нужная информация. Вас попросят сдать документы на льготу только в том случае, если их невозможно получить из источников. Если отказаться, то льготу получить не получится.