101017 октября

С 1 февраля 2018 года детские пособия вырастут

Минтруд разработал проект постановления Правительства, по которому предлагают установить размер индексации пособий с 1 февраля 2018 года 1,032.

Если проект примут, то с февраля платить работникам пособия надо с учетом индексации. Речь идет о:

  • единовременном пособии при рождении ребенка. Его новый размер – 16 873,54 руб. (16 350,33 руб. х 1,032);
  • единовременном пособии женщинам, которые встали на учет в ранние сроки беременности. Новая сумма выплаты составит 632,76 руб. (613,14 руб. х 1,032);
  • минимальном размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Пособие будет равно на первого ребенка 3 163,79 руб. (3065,69 руб. х 1,032), а на второго и следующих – 6 327,57 руб. (6131,37 руб. х 1,032).
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