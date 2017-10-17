53017 октября

Налоговики предупредили об ошибках в отчетах за 9 месяцев

Налоговики рассказали, из-за каких ошибок не примут отчетность за 9 месяцев. Проверьте себя и исправьте ошибки, чтобы не пришлось подавать уточненку.

1. В строке 030 подразделов 1.1 и 1.2 расчета по взносам отразили только облагаемую сумму выплаты. Как правильно заполнить сроку 030, смотрите здесь.

2. В строке 080 раздела 1 расчета 6-НДФЛ за 9 месяцев указали НДФЛ с зарплаты, начисленной за сентябрь, но выплаченной в октябре. Какие строки 6-НДФЛ еще проверить, читайте в статье.

3. Сдали 4-ФСС на бланке, в котором нет трех новых реквизитов. Что изменилось в 4-ФСС и как правильно оформить, смотрите на образцах.

4. На титульном листе декларации или расчета отразили не тот период. Какая еще ошибка на титульном листе помешает сдать отчетность за 9 месяцев с первого раза, узнайте здесь.

Статьи, которые помогут избежать ошибок в отчетности по НДС, налогу на прибыль и имуществу:

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