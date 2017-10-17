Налоговая и фонды исправят сальдо по взносам за полтора месяца

Подавайте заявление о корректировке долгов по взносам в ПФР или ФСС, так исправления внесут быстрее. Но тем, кому удобнее работать с налоговой, могут обратиться туда.

ФНС выпустила совместные письма с ПФР и ФСС (от 06.09.2017 № НП-30-26/13859 / ЗН-4-22/17710 и от 15.09.2017 № 02-11-10/06-02-3959П / № ЗН-4-22/18490). В них налоговая и фонды договорились, как будут действовать, когда надо исправить прошлогодние сальдо по взносам.

Если компания подаст заявление в ФНС, налоговики в течение трех рабочих дней отправят в фонд уведомление и копию заявления. Фонд проведет сверку, примет решение о корректировке и ответит налоговой и компании в течение 20 рабочих дней с момента, когда получит заявление. После этого инспекция в течение семи рабочих дней внесет изменения в свою базу.

Скорректировать сальдо фонд может в двух случаях. Первый — если компания или предприниматель не согласны с остатками по взносам на начало года и обратились в ФНС или фонд. Второй — если фонд обнаружил, что отправил в налоговую неверные данные.