38317 октября

Роструд рассказал, к кому придет с внеплановой проверкой

Роструд назвал случаи, когда трудовые инспекторы могут назначить внеплановую проверку. Памятка опубликован на сайте Роструда от 30 августа 2017 года.

Ревизоры могут прийти, если: 

  • работник пожаловался в трудовую инспекцию на нарушение его прав, в том числе на задержку зарплаты;
  • в СМИ появилась информация, что компания нарушает трудовое законодательство;
  • на компанию пожаловались в прокуратуру;
  • провести проверку компании трудовикам поручили президент, правительство или другие органы власти;
  • организация не исправила в срок нарушения, которые трудовики перечислили в предписании на прошлой проверке;
  • зарплата в компании ниже минимальной;
  • поступила информация, что здоровье работников в опасности из-за нарушений в компании;
  • сотрудник попросил проверить его рабочее место.

Нагрянуть трудовые инспекторы могут и с плановой ревизией. В первую очередь, их интересуют компании, которым Роструд присвоил высокий класс риска и которых не проверяли больше двух лет. Перечень организаций с высоким риском чиновники утвердили в приказе от 14.06.2017 № 350. Проверьте, нет ли вашей компании в списках Роструда, по этой ссылке.

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