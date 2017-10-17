Роструд рассказал, к кому придет с внеплановой проверкой

Роструд назвал случаи, когда трудовые инспекторы могут назначить внеплановую проверку. Памятка опубликован на сайте Роструда от 30 августа 2017 года.

Ревизоры могут прийти, если:

работник пожаловался в трудовую инспекцию на нарушение его прав, в том числе на задержку зарплаты;

в СМИ появилась информация, что компания нарушает трудовое законодательство;

на компанию пожаловались в прокуратуру;

провести проверку компании трудовикам поручили президент, правительство или другие органы власти;

организация не исправила в срок нарушения, которые трудовики перечислили в предписании на прошлой проверке;

зарплата в компании ниже минимальной;

поступила информация, что здоровье работников в опасности из-за нарушений в компании;

сотрудник попросил проверить его рабочее место.

Нагрянуть трудовые инспекторы могут и с плановой ревизией. В первую очередь, их интересуют компании, которым Роструд присвоил высокий класс риска и которых не проверяли больше двух лет. Перечень организаций с высоким риском чиновники утвердили в приказе от 14.06.2017 № 350. Проверьте, нет ли вашей компании в списках Роструда, по этой ссылке.

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