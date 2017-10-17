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по материалам Системы Главбух Бесплатный доступ на 3 дня

К отчетам за 9 месяцев Система Главбух подготовила подборку с образцами, среди которых новые формы: 4-ФСС и расчета по налогу на имущество. К каждому отчету есть сроки, шпаргалки и рекомендации с последними разъяснениями ФНС и Минфина. Образцы отчетов можно скачать с примерами на цифрах.

Форма 4-ФСС

Срок сдачи:

а бумаге: 20 октября

в электронном виде: 25 октября

С отчета за девять месяцев в форме отчета есть изменения. Скачайте пример заполнения для общего случая или для ситуации, когда организация передает сотрудников другим компаниям по договору на время.

Условия примеров, на основании которых составлены бланки, построчное заполнение и дополнительные разъяснения – в рекомендации Как составить и сдать расчет по форме 4-ФСС

Декларация по НДС

Срок сдачи: 25 октября

Плательщики НДС подают декларацию строго в электронном виде.

Условия примера, на основании которого составлен бланк, построчное заполнение и дополнительные разъяснения – в рекомендации Как составить и сдать декларацию по НДС.

Скачайте образцы декларации, если вы не плательщик НДС.

Декларация по налогу на прибыль

Срок сдачи: 30 октября

Если организация перечисляет авансовые платежи исходя из прибыли предыдущего квартала – вот нужный образец. Посмотрите так же примеры для других ситуаций.

Построчное заполнение и дополнительные разъяснения по заполнению – в рекомендации Как составить и сдать декларацию по налогу на прибыль.

Декларация по ЕНВД

Декларация по водному налогу

Декларация по 6-НДФЛ

Декларация по ЕРСВ

Декларация по НДПИ

Расчет авансовых платежей по налогу на имущество

Смотрите так же, какие отчеты нужно сдать в Росстат>>

Настройте календарь бухгалтера, который поможет уследить за всеми сроками отчетов.

Чтобы посмотреть все материалы и скачать готовые образцы Системы Главбух, попробуйте бесплатный доступ на три дня

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