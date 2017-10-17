ЕНВД в 2018 году повысится

Минэкономразвития России разработал проект приказа, который устанавливает значение коэффициента-дефлятора К1 на 2018 год. Новое значение коэффициента, которое компании и ИП обязаны использовать при расчете ЕНВД, составит 1,868.
В 2017 года значение коэффициента равно 1,798. Получается, что в 2018 году коэффициент увеличится на 3,4%.
Это означает, что даже если значение физического показателя по вашему виду деятельности останется прежним и размер К2 местные органы власти установят на том же уровне, ЕНВД к уплате в бюджет в 2018 году возрастет.
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