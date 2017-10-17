48117 октября

ЕНВД в 2018 году повысится

Минэкономразвития России разработал проект приказа, который устанавливает значение коэффициента-дефлятора К1 на 2018 год. Новое значение коэффициента, которое компании и ИП обязаны использовать при расчете ЕНВД, составит 1,868.

В 2017 года значение коэффициента равно 1,798. Получается, что в 2018 году коэффициент увеличится на 3,4%.

Это означает, что даже если значение физического показателя по вашему виду деятельности останется прежним и размер К2 местные органы власти установят на том же уровне, ЕНВД к уплате в бюджет в 2018 году возрастет.

Еще по теме:

Дорогой коллега, «Главбух» помогает готовить не только отчетность!
оформите подписку сегодня и читайте "Главбух" 6 месяцев бесплатно!
Быстрее нажимайте на кнопку «Распечатать счет»
Распечатать счет

На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону 8 (800) 222-15-72.

Тема: 

Комментарии (0)



Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.