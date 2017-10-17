Появится новая декларация по земельному налогу

Отчитываться по земельному налогу компании будут на новом бланке. ФНС разместила проект изменений в декларацию на едином портале нормативных правовых актов.
Обновить отчет чиновники собираются из-за налоговых поправок, которые вступят в силу с 1 января 2018 года. По новым правилам если кадастровая стоимость земли снизилась или повысилась из-за изменения вида разрешенного использования, такое изменение стоимости учитывайте при расчете налоговой базы со дня внесения поправок в ЕГРН.
При этом сам налог считайте с учетом коэффициента, размер которого зависит от срока действия нового статуса участка.
Применять новую форму декларации надо будет с отчета за 2018 год.
Советуем почитать:
- Земельный налог для юридических лиц в 2017 году: сроки уплаты
- Срок сдачи декларации по земельному налогу в 2017 году
Подтвердите профессиональные навыки
в программе повышения квалификации
«Всероссийская аттестация бухгалтеров — 2018»
Узнаете обо всех поправках в законах заранее, а персональный эксперт ответит на вопросы по всем вашим отчетам.Посмотреть подробности