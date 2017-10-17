Появится новая декларация по земельному налогу

Отчитываться по земельному налогу компании будут на новом бланке. ФНС разместила проект изменений в декларацию на едином портале нормативных правовых актов.

Обновить отчет чиновники собираются из-за налоговых поправок, которые вступят в силу с 1 января 2018 года. По новым правилам если кадастровая стоимость земли снизилась или повысилась из-за изменения вида разрешенного использования, такое изменение стоимости учитывайте при расчете налоговой базы со дня внесения поправок в ЕГРН.

При этом сам налог считайте с учетом коэффициента, размер которого зависит от срока действия нового статуса участка.

Применять новую форму декларации надо будет с отчета за 2018 год.

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