Районные коэффициенты и надбавки по регионам России

Районные коэффициенты и надбавки установлены для тех регионов России, где климатические условия тяжелые. Первые зависят только от региона, вторые – еще от стажа работы и возраста.

Максимальный районный коэффициент – 2, наибольшая надбавка – 100% (конкретный размер – в таблицах по ссылкам). Чтобы начислить доплаты, смотрят зарплату, а средний заработок, социальные выплаты и премии, не связанные трудовыми достижениями, не принимают во внимание.

Подробности — в статьях «Районный коэффициент по регионам России 2017 (таблица)», «Северная надбавка в районах Крайнего Севера в 2017 году».