Как платить меньше взносов на травматизм

Компании могут на 40 процентов снизить взносы на травматизм в 2018 году. Все что для этого потребуется – до 1 ноября подать в ФСС заявление на скидку к тарифу.

Правила по скидкам на 2018 год такие же, как и раньше. Компания вправе претендовать на сниженный тариф, если соответствует пяти обязательным критериям:

открылась до 1 января 2017 года и с тех пор непрерывно работает;

вовремя платит текущие взносы на травматизм;

не имеет долгов по взносам на дату сдачи заявления в ФСС;

в 2016 году не допускала несчастных случаев со смертельным исходом;

по состоянию на 1 января 2017 года провела спецоценку и обязательные медосмотры.

Показатели для каждой деятельности, по которым ФСС считает скидки на будущий год. утверждены постановлением от 31.05.2017 № 67. На скидку влияют три показателя:

отношение выплат на травматизм к взносам;

число несчастных случаев на 1000 сотрудников;

количество дней нетрудоспособности на один несчастный случай.

Получить скидку будет проще, если новые средние показатели больше прошлогодних (постановление ФСС РФ от 31.05.2016 № 61).