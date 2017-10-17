25517 октября

Как платить меньше взносов на травматизм

Компании могут на 40 процентов снизить взносы на травматизм в 2018 году. Все что для этого потребуется – до 1 ноября подать в ФСС заявление на скидку к тарифу.

Правила по скидкам на 2018 год такие же, как и раньше. Компания вправе претендовать на сниженный тариф, если соответствует пяти обязательным критериям:

  • открылась до 1 января 2017 года и с тех пор непрерывно работает;
  • вовремя платит текущие взносы на травматизм;
  • не имеет долгов по взносам на дату сдачи заявления в ФСС;
  • в 2016 году не допускала несчастных случаев со смертельным исходом;
  • по состоянию на 1 января 2017 года провела спецоценку и обязательные медосмотры.

Показатели для каждой деятельности, по которым ФСС считает скидки на будущий год. утверждены постановлением от 31.05.2017 № 67. На скидку влияют три показателя:

  • отношение выплат на травматизм к взносам;
  • число несчастных случаев на 1000 сотрудников;
  • количество дней нетрудоспособности на один несчастный случай.

Получить скидку будет проще, если новые средние показатели больше прошлогодних (постановление ФСС РФ от 31.05.2016 № 61).


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