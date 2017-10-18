На какой почте искать документы от налоговой

ФНС объяснила, на какую почту инспектор отправляет документы. Искать бумаги надо на той электронке, с которой вы в последний раз отправляли документы в инспекцию (письмо ФНС России от 21 сентября 2017 г. № ЕД-4-15/18885).

В законодательстве нет запрета на использование услуг сразу нескольких операторов электронного документооборота для взаимодействия с налоговиками. Но из-за этого у компании появляются несколько адресов электронной почты, что приводит к путанице и пропуску сроков на ответ по запросам инспекций.

В итоге ФНС пришла к выводу, что в приоритете для налоговиков будет адрес, с которого компания в последний раз присылала сообщения.

Если у вас несколько электронных адресов, то можно попросить ИФНС присылать документы на один определенный. Для этого отправьте через оператора документооборота уведомление. Его формат и порядок представления ФНС утвердила в письме от 9 декабря 2016 № ЕД-4-15/23665.