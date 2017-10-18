28918 октября

На какой почте искать документы от налоговой

ФНС объяснила, на какую почту инспектор отправляет документы. Искать бумаги надо на той электронке, с которой вы в последний раз отправляли документы в инспекцию (письмо ФНС России от 21 сентября 2017 г. № ЕД-4-15/18885).

В законодательстве нет запрета на использование услуг сразу нескольких операторов электронного документооборота для взаимодействия с налоговиками. Но из-за этого у компании появляются несколько адресов электронной почты, что приводит к путанице и пропуску сроков на ответ по запросам инспекций.

В итоге ФНС пришла к выводу, что в приоритете для налоговиков будет адрес, с которого компания в последний раз присылала сообщения.

Если у вас несколько электронных адресов, то можно попросить ИФНС присылать документы на один определенный. Для этого отправьте через оператора документооборота уведомление. Его формат и порядок представления ФНС утвердила в письме от 9 декабря 2016 № ЕД-4-15/23665.


Кто следующий на ликвидацию?

 
ФНС исключила из ЕГРЮЛ 230 тысяч компаний и поставила метку о недостоверных сведениях еще у 300 тысяч.

Проверить свою компанию

Тема: 

Комментарии (0)



Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.