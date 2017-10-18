Собрали ТОП-15 бланков и образцов документов, которые нужны каждому бухгалтеру. Скачайте, подставьте свои реквизиты и распечатайте.
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Документ
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Пояснение
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Чиновники обновили регистры по НДС. Обязательно свертись с нашими образцами. Если в ваших документах будет ошибка, налоговики откажут в вычете
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Платежное поручение по налогу на прибыль в федеральный бюджет
Платежное поучение по налогу на прибыль в региональный бюджет
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До конца октября надо заплатить НДС, налог на прибыль и ЕНВД. Для этого надо оформить платежное поручение с учетом последних разъяснений Центробанка
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Проверяющие бракуют 50% путевых листов. Образец слева поможет не допустить этого. А из нашей статьи про путевые листы вы узнаете, по каким документам больше нельзя списывать расходы
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Положение о расчетах с подотчетными лицами
Заявление о выдаче наличных денег под отчет
Приказ о выдаче денежных средств из кассы под отчет
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Бухгалтеры вправе упростить себе работу с подотчетниками. Но для этого надо внести изменение в положение о подотчетных и разработать новые шаблоны документов
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Трудовая инспекция вправе оштрафовать компанию, которая не выдает сотрудникам расчетные листки на 50 000 руб. Но чтобы не тратить время, вы можете выдавать сотрудникам электронные документы.
Больше образцов и бланков документов вы найдете в разделе «Формы» электронного журнала.
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