910418 октября

15 документов, которые нужны каждый день

Собрали ТОП-15 бланков и образцов документов, которые нужны каждому бухгалтеру. Скачайте, подставьте свои реквизиты и распечатайте. 

Документ

Пояснение

Счета-фактура

Книга покупок

Книга продаж

Журнал учета счетов-фактур

Корректировочный счет-фактура

Чиновники обновили регистры по НДС. Обязательно свертись с нашими образцами. Если в ваших документах будет ошибка, налоговики откажут в вычете

Платежное поручение по налогу на прибыль в федеральный бюджет

Платежное поучение по налогу на прибыль в региональный бюджет

Платежное поручение по НДС

Платежное поручение по ЕНВД

До конца октября надо заплатить НДС, налог на прибыль и ЕНВД. Для этого надо оформить платежное поручение с учетом последних разъяснений Центробанка

Путевой лист

Проверяющие бракуют 50% путевых листов. Образец слева поможет не допустить этого. А из нашей статьи про путевые листы вы узнаете, по каким документам больше нельзя списывать расходы

Положение о расчетах с подотчетными лицами

Заявление о выдаче наличных денег под отчет

Приказ о выдаче денежных средств из кассы под отчет

Приказ об утверждении сроков выдачи подотчетных сумм

Бухгалтеры вправе упростить себе работу с подотчетниками. Но для этого надо внести изменение в положение о подотчетных и разработать новые шаблоны документов

Расчетный листок

Трудовая инспекция вправе оштрафовать компанию, которая не выдает сотрудникам расчетные листки на 50 000 руб. Но чтобы не тратить время, вы можете выдавать сотрудникам электронные документы.

Больше образцов и бланков документов вы найдете в разделе «Формы» электронного журнала. 

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