83218 октября

ИП на УСН разрешили вернуть взносы, которые платили с доходов

Предприниматели на УСН с объектом доходы минус расходы вправе вернуть из бюджета взносы, которые заплатили за прошлые годы с доходов свыше 300 000 руб. К такому выводу Пенсионный фонд пришел в письме от 11.08.2017 № 30-26/12192.

ПФР признал, что коммерсанты на УСН вправе считать дополнительные пенсионные взносы с доходов за вычетом расходов. В своем письме он ссылается на решение Конституционного суда РФ от 30.11.2016 № 27-П.

Напомним, ранее платить взносы с доходов за вычетов расходов разрешали только предпринимателям, которые работают на общей системе.

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