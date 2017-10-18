Стали известны опасные расхождения в первичке и договорах

Теперь проверять первичку и договоры нужно еще тщательнее, чем раньше. ФНС поручила налоговикам искать расхождения между накладными, счетами-фактурами и договорами (письмо от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650).

Чаще всего нестыковки возникают из-за обычной технической ошибки. Другая причина – компании меняют условия сделки, а в документах оставляют все по-старому. Но для инспектора каждое несоответствие – это сигнал, что сделка может быть фиктивной и поэтому к ней надо присмотреться внимательнее.

Опасные расхождения в документах мы собрали в статье «Нестыковки в первичке и договорах, из-за которых инспекторы доначисляют налоги ».

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