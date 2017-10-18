114718 октября

Стали известны опасные расхождения в первичке и договорах

Теперь проверять первичку и договоры нужно еще тщательнее, чем раньше. ФНС поручила налоговикам искать расхождения между накладными, счетами-фактурами и договорами (письмо от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650).

Чаще всего нестыковки возникают из-за обычной технической ошибки. Другая причина – компании меняют условия сделки, а в документах оставляют все по-старому. Но для инспектора каждое несоответствие – это сигнал, что сделка может быть фиктивной и поэтому к ней надо присмотреться внимательнее.

Опасные расхождения в документах мы собрали в статье «Нестыковки в первичке и договорах, из-за которых инспекторы доначисляют налоги».

Популярные статьи про первичку:


Подтвердите профессиональные навыки
в программе повышения квалификации
«Всероссийская аттестация бухгалтеров — 2018»

Узнаете обо всех поправках в законах заранее, а персональный эксперт ответит на вопросы по всем вашим отчетам.

Посмотреть подробности

Тема: 

Комментарии (0)



Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.