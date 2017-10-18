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В октябре появляются расходы на покупку обогревателей, вакцинацию сотрудников, замену шин для служебных автомобилей. Чтобы подтвердить сезонные осенне-зимние расходы , важно грамотно составить внутренние документы: приказы, справки, акты.
В Системе Главбух мы собрали образцы обоснования для каждого вида сезонных расходов, а так же инструкции, как правильно их оформлять и учитывать.
Приказ и согласие на вакцинацию сотрудников
Большинство работодателей проводят вакцинацию сотрудников добровольно. Обязательную вакцинацию проводят сотрудникам, которые заняты в определенных сферах деятельности и входят в группы повышенного риска. Например, это медицинские и педагогические работники, а также работники предприятий торговли, общественного питания, транспорта.
Как оформлять
- включите условие о проведении вакцинации в трудовой (коллективный) договор как одно из мероприятий по обеспечению лечебно-профилактического обслуживания работников;
- издайте приказ о проведении вакцинации с указанием конкретных сроков;
- получите письменное согласие от сотрудников, которым будут делать прививки.
Посмотрите, Как учитывать расходы>>
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2. Акт для установки обогревателей
3. Приказ и акт для увеличения нормы ГСМ
5. Приказ для зимнего обустройства территории
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Что еще готовые образцы:
Акт контрольного заезда
Акт о сезонной замене автомобильных шин
Акт проверки температуры воздуха на рабочих местах
Карточка учета работы автомобильной шины
План мероприятий по улучшению условий и охраны труда
Приказ об улучшении пешеходных и подъездных зон в зимнее время
Приказ об утверждении норм расхода ГСМ для служебного автотранспорта