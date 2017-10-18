11118 октября

Документы, которые ФНС зачтет при подтверждении сезонных расходов

Статья подготовлена
по материалам Системы Главбух

Бесплатный доступ на 3 дня

В октябре появляются расходы на покупку обогревателей, вакцинацию сотрудников, замену шин для служебных автомобилей. Чтобы подтвердить сезонные осенне-зимние расходы , важно грамотно составить внутренние документы: приказы, справки, акты.

В Системе Главбух мы собрали образцы обоснования для каждого вида сезонных расходов, а так же инструкции, как правильно их оформлять и учитывать.

Приказ и согласие на вакцинацию сотрудников

Большинство работодателей проводят вакцинацию сотрудников добровольно. Обязательную вакцинацию проводят сотрудникам, которые заняты в определенных сферах деятельности и входят в группы повышенного риска. Например, это медицинские и педагогические работники, а также работники предприятий торговли, общественного питания, транспорта.

Как оформлять

  • включите условие о проведении вакцинации в трудовой (коллективный) договор как одно из мероприятий по обеспечению лечебно-профилактического обслуживания работников;
  • издайте приказ о проведении вакцинации с указанием конкретных сроков;
  • получите письменное согласие от сотрудников, которым будут делать прививки.

Посмотрите, Как учитывать расходы>>

Скачайте готовые образцы>>

2. Акт для установки обогревателей

3. Приказ и акт для увеличения нормы ГСМ

4. Акты для смены автошин

5. Приказ для зимнего обустройства территории

Чтобы посмотреть все материалы и скачать готовые образцы Системы Главбух, попробуйте бесплатный доступ на три дня

Что еще готовые образцы:
Акт контрольного заезда

Акт на списание автошин

Акт о сезонной замене автомобильных шин

Акт проверки температуры воздуха на рабочих местах

Карточка учета работы автомобильной шины

План мероприятий по улучшению условий и охраны труда

Приказ об улучшении пешеходных и подъездных зон в зимнее время

Приказ об утверждении норм расхода ГСМ для служебного автотранспорта

Профессиональная справочная система для бухгалтеров, в которой вы найдете ответ на любой, даже самый сложный вопрос.
Попробуйте бесплатный доступ на 3 дня на 1gl.ru!

Темы: 

Комментарии (0)



Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.