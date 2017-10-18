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В октябре появляются расходы на покупку обогревателей, вакцинацию сотрудников, замену шин для служебных автомобилей. Чтобы подтвердить сезонные осенне-зимние расходы , важно грамотно составить внутренние документы: приказы, справки, акты.

В Системе Главбух мы собрали образцы обоснования для каждого вида сезонных расходов, а так же инструкции, как правильно их оформлять и учитывать.

Приказ и согласие на вакцинацию сотрудников

Большинство работодателей проводят вакцинацию сотрудников добровольно. Обязательную вакцинацию проводят сотрудникам, которые заняты в определенных сферах деятельности и входят в группы повышенного риска. Например, это медицинские и педагогические работники, а также работники предприятий торговли, общественного питания, транспорта.

Как оформлять

включите условие о проведении вакцинации в трудовой (коллективный) договор как одно из мероприятий по обеспечению лечебно-профилактического обслуживания работников;

издайте приказ о проведении вакцинации с указанием конкретных сроков;

получите письменное согласие от сотрудников, которым будут делать прививки.

Посмотрите, Как учитывать расходы>>

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2. Акт для установки обогревателей

3. Приказ и акт для увеличения нормы ГСМ

4. Акты для смены автошин

5. Приказ для зимнего обустройства территории

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Что еще готовые образцы:

Акт контрольного заезда

Акт на списание автошин

Акт о сезонной замене автомобильных шин

Акт проверки температуры воздуха на рабочих местах

Карточка учета работы автомобильной шины

План мероприятий по улучшению условий и охраны труда

Приказ об улучшении пешеходных и подъездных зон в зимнее время

Приказ об утверждении норм расхода ГСМ для служебного автотранспорта