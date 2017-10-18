Окончательно утвердили календарь выходных на 2018 год

Правительство утвердило порядок переноса выходных дней в 2018 году (постановление от 14.10.2017 № 1250).

Выходные дни 6 и 7 января с субботы и воскресенья перенесут на 9 марта и 2 мая. Отдых с суббот 28 апреля, 9 июня и 29 декабря перенесут на понедельники 30 апреля, 11 июня и 31 декабря.

Таким образом, новогодние каникулы в 2018 году будут с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года. В феврале отдыхаем три дня — с 23 по 25 февраля, а в марте четыре дня — с 8 по 11 марта.

На майские праздники четыре дня отдыха — с 29 апреля по 2 мая и 9 мая. В июне и ноябре три выходных — с 10 по 12 июня и с 3 по 5 ноября.

Какие дни станут выходными в 2018 году, мы показали на календаре в статье «Производственный календарь на 2018 год».

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