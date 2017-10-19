34719 октября

В новом счет-фактуре находят противоречия

Сверять документы по сделке надо тщательнее, чем раньше. ФНС поручила налоговикам искать расхождения между накладными, счетами-фактурами и договорами (письмо от 13 июля 2017 г. № ЕД-4-2/13650).

Предупредите сотрудников, чтобы тщательно сверяли документы контрагентов. Если обнаружатся расхождения в первичке, безопаснее ее исправить. Если неточность в договоре — лучше подписать дополнительное соглашение.

Регистры по НДС поменялись, с них инспекторы и начинают свои проверки.

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