Как в трудовую книжку внести запись о приеме на работу по срочному договору

Запись о приеме на работу «срочника» в трудовой книжке делайте в общем порядке, без упоминания срочности (п. 3.1 Инструкции, утвержденной постановлением Минтруда России от 10.10.2003 № 69). Аналогичного мнения придерживается Роструд в письме от 06.04.2010 № 937-6-1.

Например, в разделе «Сведения о работе» можно написать «Принят в отдел продаж на должность менеджера на время исполнения обязанностей отсутствующего работника».

При прекращении срочного договора в трудовой книжке сделайте запись: «Уволен в связи с истечением срока трудового договора, пункт 2 части 1 статьи 77 Трудового кодекса РФ».

Подробнее о том, с кем можно заключить срочный договор и какие условия прописать в нем, читайте в статье «Срочный трудовой договор».

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