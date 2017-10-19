20019 октября

ФНС: как подтвердить вычет НДС

При покупке товаров, работ или услуг через цепочку посредников заявить вычет НДС можно на основании счетов-фактур от своего агента. Копии счетов-фактур от первоначального продавца для этого не нужны.

К такому выводу ФНС России пришла в письме от 04.10.2017 № СД-4-3/2003@.

Чтобы принять НДС к вычету, необходимы счет-фактура и первичные документы от продавца. При этом купленные товары предназначены для облагаемых операций и приняты на учет. Право на вычет налога компания обязана  обосновать документами, которые доказывают реальность сделки. Такие правила для вычета закреплены в статье 54.1 НК РФ.

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