15719 октября

Пени по налогам и взносам рассчитывайте с учетом двух изменений

Учитывайте два изменения, когда считаете пени по налогам и взносам. Первое — выгодное — действует с 18 сентября. Второе — невыгодное — с 1 октября. 

С 18 сентября ключевая ставка снизилась с 9 до 8,5 процента (информация пресс-службы Банка России от 15 сентября 2017 г.). Поэтому пени по налогам и взносам, срок уплаты которых приходится на период с 18 сентября, считайте исходя из нового показателя.

За дни с 19 июня до 18 сентября в формулу подставляйте предыдущее значение ключевой ставки — 9 процентов. А если срок уплаты налогов или взносов наступил еще раньше, в расчете будут участвовать и более ранние значения ставки.

По задолженностям, срок которых наступил 1 октября или позже, за каждый день просрочки, начиная с 31-го, считайте пени по налогам и взносам исходя из 1/150 ставки рефинансирования, а первые 30 дней по старой формуле (п. 4, 7 ст. 75 НК РФ).

Количество дней определяйте начиная со дня, который следует за сроком уплаты. День, когда перечислили налог и взносы, в расчет пеней не включайте.

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