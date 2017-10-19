Утвердили новый отчет – форму 57-Т

По итогам октября компании обязаны представить в статистику новый отчет по форме № 57-Т «Сведения о заработной плате работников по профессиям и должностям». Бланк отчета утвержден приказом Росстата от 26.06.2017 № 430.
Сдавать отчет по форме № 57-Т должны не все компании. Представить его обязаны только те, кто получит специальное информационное письмо из органов статистики. Например, получить такое письмо могут компании, которые ведут оптовую или розничную торговлю, занимаются ремонтом автотранспортных средств.
Крайний срок сдачи отчета – 30 ноября.
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