В платежке разрешат уточнять счет УФК

Компании смогут уточнить в платежке по налогам и взносам счет казначейства. Проект с поправками в пункт 7 статьи 45 НК РФ Минфин опубликовал на едином портале нормативных правовых актов.

Сейчас если перепутать счет казначейства, деньги не дойдут до инспекции или фонда. В этих случаях налог или страховые взносы нужно перечислить повторно на правильные реквизиты УФК, а ошибочный платеж можно вернуть (подп. 4 п. 4 ст. 45 НК РФ). Но за просрочку налога или взносов придется заплатить пени.

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