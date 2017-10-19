Минфин рассказал, как компаниям на упрощенке определять доходы

Минфин считает, кто компания на упрощенке должна включать в доходы деньги, которые получила в качестве возмещения расходов на оплату коммунальных услуг (письмо от 28 сентября 2017 г. № 03-11-06/2/62942).

Организации на упрощенке определяют доходы, ориентируясь на пункт 1 и 2 статья 248 Налогового кодекса (п. 1 ст. 346.15 НК РФ). То есть в расчет включают доходы от реализации и внереализационные поступления. А вот суммы из статьи 251 не учитывают при определении налога на упрощенку (п. 1.1 ст. 346.15 НК РФ).

Минфин в своем письме сообщил, что возмещение за коммуналку не попадает в список доходов, которые надо исключить. А значит, такие деньги берут в расчет налога.

Также в письме рассмотрели и порядок определения налогов у агента. Минфин напомнил, что у агента на упрощенке в доходы включают только агентское вознаграждение.

Деньги, которые поступают на счета комиссионеров или агентов в связи с исполнением обязательств по договору комиссии или агентскому договору попадают под исключение из доходов (подп. 9 п. 1 ст. 251 НК РФ). Но чиновники объяснили, что к таким доходам не относится комиссионное и агентское вознаграждение.