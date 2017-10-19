12119 октября

Есть способ учесть расходы на электронный авиабилет без штампа о досмотре на посадочном талоне

Если на посадочном талоне командированного сотрудника нет штампа о досмотре, то запросите у авиакомпании справку о том, что работник был на борту во время полета. Если такой документ вам предоставят, то стоимость электронного авиабилета учтите в расходах (письмо Минфина России от 9 октября 2017 г. № 03-03-06/1/65743).

Чтобы подтвердить затраты на покупку авиабилета в электронном виде у компании должны быть два документа – маршрут/квитанция электронного билета и посадочный талон. Причем на талоне должны быть реквизиты, которые подтверждают, что работник воспользовался перелетом. Как правило, таким реквизитом является штамп о досмотре.

Когда командированный приносит талон без штампа, то для учета расходов компания должна подтвердить перелет другим способом. Так и ранее разъясняли в Минфине, но не уточняли, как это сделать (письмо от 6 июня 2017 г. № 03-03-06/1/35214). В новом же письме чиновники уточнили, что для этого надо запросить у авиаперевозчика справку, которая подтвердит перелет работника.

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