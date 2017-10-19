23219 октября

Станет проще взыскивать долги с контрагентов

Компании смогут взыскивать долги с контрагентов, даже если счет заблокирован из-за несдачи отчетности. Внести такие поправки в законодательство предложила Ассоциация российских банков (письмо от 20.09.2017 № А-01/5-419).

Сейчас банки не списывают долги с заблокированных счетов, даже если к компании есть копия решения суда и исполнительный лист. Так как при блокировке счета инспекцией банк обязан прекратить все операции по счету.

Исключение – платежи первой, второй и третьей очереди. Например, это исполнительные документы о взыскании алиментов, пособий, зарплаты, возмещения вреда здоровью.


Кто следующий на ликвидацию?

 
ФНС исключила из ЕГРЮЛ 230 тысяч компаний и поставила метку о недостоверных сведениях еще у 300 тысяч.

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